Arrestati due giovani stranieri per rapina aggravata e lesioni personali a Canicattì

Nel pomeriggio del 14 febbraio 2023, il Commissariato di P.S. di Canicattì ha tratto in arresto un cittadino della Guinea di 21 anni e uno della Romania di 18, entrambi indagati per i reati di rapina aggravata e lesioni personali dolose. L’attività investigativa, svolta di iniziativa dal Commissariato di P.S. di Canicattì, ha permesso di costruire un valido castello accusatorio a carico dei due soggetti, che sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere.

Le indagini hanno permesso di ricostruire quattro episodi di rapina avvenuti a Canicattì nel corso del 2022. Le rapine sono state commesse ai danni di cittadini stranieri e italiani, e in tutti i casi i rapinatori hanno asportato effetti personali come marsupi, portafogli e telefoni cellulari. Tuttavia, in tutti gli episodi, le vittime hanno opposto resistenza e le rapine hanno dato luogo a colluttazioni, durante le quali le vittime hanno riportato lesioni personali.

Le indagini svolte dalle donne e dagli uomini dell’Ufficio di P.S. hanno raccolto schiaccianti prove a carico dei due indagati, che sono stati ritenuti colpevoli di tutti i reati contestati. La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto ed ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere.

Il Commissario Capo Francesco Sammartino ha espresso la sua soddisfazione per il risultato delle indagini e per l’arresto dei due soggetti. L’operazione dimostra la determinazione della Polizia di Stato di Canicattì nel contrastare la criminalità e di perseguire i responsabili dei reati con la massima severità .