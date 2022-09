Arrestata a Catania la candidata di Fratelli d’Italia Barbara Mirabella

Corruzione. Con questa accusa ù stata arrestata a Catania Barbara Mirabella, candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali per FdI, ex assessore comunale alla Cultura nella giunta Pogliese. Il Gip di Catania ha disposto i domiciliari e la sospensione dall’attività per un anno per altri due indagati: l’ex rettore Francesco Basile (già coinvolto in presunti illeciti in concorsi all’università di Catania) e l’imprenditore Giovanni Trovato.

Barbagallo: “Solito metodo di selezione dei candidati da parte Centrodestra”

“Come avvenuto giĂ alle scorse amministrative di Palermo dove esponenti del centrodestra sono stati arrestati a pochi giorni dal voto, oggi una misura cautelare Ăš stata spiccata a Catania a carico di una candidata alle regionali del centrodestra. Il metodo di costruzione delle liste e di gestione del consenso da parte del Centrodestra Ăš purtroppo sempre lo stesso, lo abbiamo contestato piĂč volte e i fatti stanno lĂŹ a dimostrarlo. Per questo rivolgo ancora una volta un plauso ai magistrati e alle forze dell’ordine”.

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo a proposito del provvedimento emesso dal gip di Catania nei confronti di una ex assessora della giunta comunale guidata da Salvo Pogliese.

Fava: “Salute, istruzione e politica trattati come bottino di guerra”

“Il quadro che emerge dall’inchiesta catanese racconta una Sicilia in cui la politica, la salute e l’istruzione sono considerati bottino di guerra, proprietĂ private, privilegio di furbastri e malversatori. Sono appunto la politica, la sanitĂ , l’universitĂ che vogliamo liberare e riscattare.”

Lo dichiara Claudio Fava commentando l’operazione che stamani ha portato all’arresto, tra gli altri, di una candidata di Fdi alle elezioni regionali.