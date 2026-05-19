Arma dei Carabinieri, al via il bando per 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico

L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento di 17 Ufficiali destinati al Ruolo Tecnico. I posti disponibili sono ripartiti tra diverse specialità professionali: due per medicina, uno per investigazioni scientifiche indirizzo fisica, due per investigazioni scientifiche indirizzo chimica, quattro per la specialità telematica, due per il settore genio e tre per amministrazione e commissariato. Ulteriori tre posti sono riservati a militari dell’Arma già in servizio, rispettivamente per le specialità telematica, genio e amministrazione e commissariato.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso l’area dedicata ai concorsi presente sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Nel bando viene evidenziato come la scelta di entrare nell’Arma comporti l’adesione a valori quali “onore, lealtà e spirito di sacrificio”, oltre all’impegno nella tutela della legalità e nella difesa dei cittadini. Il Ruolo Tecnico consente ai professionisti selezionati di mettere a disposizione dell’Istituzione le proprie competenze specialistiche e il proprio percorso formativo.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale coerente con la specialità prescelta. I candidati, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, non dovranno aver compiuto il 32° anno di età.

I vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri e seguiranno un corso annuale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, con attività formative orientate prevalentemente alle discipline tecnico-professionali. Il termine per l’invio delle domande è fissato al 17 giugno 2026.

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