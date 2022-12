Appuntamento il 12 e 13 gennaio con le due giornate del “Bimbo d’oro 2023”

Si chiudono le iscrizioni del BIMBO D’ORO, purtroppo non è stato possibile esaudire tutte le richieste ma chi, per raggiunto numero massimo di partecipanti, non potrà partecipare a questa edizione, gli organizzatori li invitano ad inviare la sua candidatura sul sito per la prossima edizione.

Quest’anno sarà un edizione ancora più emozionante con l’idea di lasciarsi alle spalle i momenti di distacco legati alla pandemia. Gli organizzatori hanno voluto fare di più sviluppando la manifestazione in due indimenticabili giornate.

“GIORNO 12 gennaio a Sant’Angelo di Brolo, – commenta il Mago Salvin – in un’atmosfera magica e accogliente e per questo oltre che per il grande entusiasmo con cui ci hanno accolto, ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Franco Cortolillo che ci ha da subito accolto sposando in pieno le regole e i valori del nostro talent. È stata allestita nella piazza V. Emanuele una tensostruttura scaldata appositamente per accogliere le manifestazioni.

GIORNO 13 gennaio a Gliaca di Piraino, non possiamo che ringraziare di cuore l’amministrazione comunale e il sindaco Salvatore Cipriano, da sempre attento ai bisogni dei suoi cittadini in particolare dei più piccoli e che ha sempre seguito la manifestazione con entusiasmo e condivisione della sfera di valori che rappresenta!

Il 13 ci vedremo presso il Palacultura Don Puglisi per la seconda giornata e la consegna dei relativi premi Speciali oltre che del vincitore assoluto che avrà come premio oltre visibilità e prestigio, come tutti gli altri, un favoloso viaggio a Mirabilandia, la meta più amata dai bambini, così potrà festeggiare al meglio il proprio lavoro e i risultati ottenuti. Ma nel nostro talent i bambini sono tutti protagonisti infatti nessuno andrà via a mani vuote. Riteniamo che il mettersi in gioco sia già una carta vincente per ogni talento e per questo che ci teniamo a coccolarli e stimolare le loro passioni, proprio come abbiamo fatto con Alberto Urso che tutti conosciamo e non ha bisogno di presentazioni, Giada Giordano attuale campionessa in carica del talent Performer Italian Cup trasmesso su rai 2, premiata proprio al bimbo d’oro dal nostro ospite di allora, Giucas Casella e tanti altri ragazzi passati da noi e che poi hanno spiccato il volo verso i loro sogni. Ci sarà la nostra Aurora Mannelli, la vincitrice dell’ultima edizione a fare il passaggio dello scettro al prossimo vincitore. E non poteva mancare un ospite internazionale per il quale c’è trepidante attesa e la cui identità sveleremo tra pochi giorni. Non ci resta che dire: ciak si gira!

Infatti il programma come sempre verrà trasmesso in tv e non vediamo l’ora di avere tutti questi talenti pronti ad esibirsi e vedere gli occhi ricchi di orgoglio dei propri genitori e parenti mentre calcano il palco. Si riparte, con l’arte, gli obiettivi, lo spettacolo, lo show e come sempre, siamo pronti ad aprire la porta – conclude Salvin – con dentro i vostri sogni”.