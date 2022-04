Appuntamenti internazionali nel fine settimana agonistico della scuderia RO racing

Il centauro Carmelo Belluzzo esordirà al circuito di Jerez de la Frontera nella categoria Moto4 del campionato spagnolo di Superbike. Sempre in pista, ma a Varano de’ Melegari, il diciassettenne Andrea Fersini sarà al via del Campionato italiano sprint series Twingo cup. Due gli equipaggi al via del Rally Master Show al Circuito internazionale del Volturno e cinque i piloti presenti allo Slalom Roccella San Cataldo.

Saranno quattro, questo fine settimana, i campi di gara pronti a raccontare le gesta sportive dei portacolori della scuderia RO racing. I piloti del sodalizio di Cianciana saranno impegnati in diverse gare in circuito e in uno slalom. In Spagna, a Jerez de la Frontera, il giovane centauro siciliano Carmelo Belluzzo esordirà nella categoria Moto4 del Campionato di Spagna di Superbike. Sempre in pista, ma in Italia, in provincia di Parma a Varano de’ Melegari, un’altra giovane promessa del motorismo nazionale, il diciassettenne brianzolo Andrea Fersini, inizierà la sua esperienza nel Campionato italiano sprint series Twingo cup. Il talento monzese è pronto a dare l’ennesima prova delle sue innate capacità . Ancora in pista, in Campania, al Circuito Internazionale del Volturno al Rally Master Show Rosario, Montalbano e Giuseppe Livecchi saliranno a bordo della Peugeot 207 Super 2000 di Colombi per provare a sfruttarne le elevate potenzialità tecniche. Nella stessa gara, che si disputa nella formula dei rally in pista, con una Renault Clio Light di classe N3, saranno al via Gianni Stracqualursi e Danilo Delle Fratte. In Sicilia, in provincia di Caltanissetta, allo Slalom Roccella San Cataldo, ci saranno: Antonino Di Matteo, che con la sua Formula Gloria C8 sarà , con certezza, tra i protagonisti della manifestazione, in classe N1400, con due Peugeot 106, continueranno a duellare tra loro, Antonio Bellitti e Danilo Puleo, sempre in classe N1400, ma con una Peugeot 205, sarà al via della gara nissena Salvatore Milioto. In classe A1400 tornerà alle gare Filippo Francaviglia.

“Questo fine settimana tiferemo in primo luogo per i nostri due giovani talenti Carmelo Belluzzo e Andrea Fersini – ha detto il presidente della scuderia Rosario Montalbano – siamo pronti a vivere un nuovo fine settimana entusiasmante”.