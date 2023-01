Approvato l’ampliamento del cimitero di Brolo

La Regione Sicilia ha dato il via libera alla variante del Piano Regolatore Generale per l’ampliamento del Cimitero Comunale di Brolo. Questo passaggio cruciale permetterĂ la costruzione di 800 nuovi loculi e l’ampliamento verso Messina. La variante Ăš stata giĂ approvata dal Consiglio Comunale con il supporto della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Laccoto e ha ricevuto il via libera anche dalla Commissione Provinciale SanitĂ .

Il sindaco Giuseppe Laccoto esprime la propria soddisfazione per questo risultato che era uno dei punti prioritari del programma amministrativo. Con questo ampliamento del cimitero, si metterĂ fine alla gestione emergenziale e si darĂ risposta alle legittime richieste dei cittadini.