Approvato il Piano di riequilibrio finanziario per Capo d’Orlando

La Corte dei Conti ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Capo d’Orlando, evitando così l’avvio della procedura di dissesto. La decisione consente all’ente di proseguire l’attività amministrativa, ma introduce un periodo prolungato di vincoli stringenti sul versante economico e gestionale. Il provvedimento prevede un percorso di risanamento della durata di 18 anni, durante i quali il Comune dovrà applicare una politica fiscale ai massimi livelli consentiti e un contenimento rigoroso della spesa, con una riduzione dei servizi limitata all’essenziale.

Il gruppo consiliare “Cambiamo Capo” ha diffuso una nota commentando l’esito del procedimento e ricordando le iniziative di controllo condotte negli ultimi anni. «La nostra attività di verifica ha permesso di evidenziare un disavanzo di circa 46 milioni di euro, nascosto dietro un equilibrio di bilancio solo apparente», si legge nel documento firmato dai consiglieri Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta e Giuseppe Truglio. I firmatari sottolineano inoltre che, «senza un’azione costante di monitoraggio, la situazione avrebbe potuto assumere contorni più gravi».

Secondo quanto riportato, l’Amministrazione guidata dal sindaco Ingrillì sarà ora tenuta a operare con criteri di controllo finanziario particolarmente severi, nel tentativo di garantire l’attuazione del piano approvato. Nella nota si evidenzia anche l’intenzione dei consiglieri di mantenere un ruolo di vigilanza sulle scelte dell’ente per verificare la corretta gestione delle risorse e prevenire ulteriori criticità. Il documento si conclude con un riferimento alle ripercussioni sugli abitanti, chiamati a sostenere il peso del percorso di risanamento avviato il 19 novembre 2025.

