Approvato il DDL Bilancio 2023-2025 per la Regione Siciliana

Il disegno di legge Bilancio 2023-2025 è stato approvato nella serata di ieri, dopo un positivo confronto in Commissione Bilancio all’Ars. Il bilancio ha un valore complessivo di oltre 16,5 miliardi di euro e si articola su certezze contabili, riducendo l’indebitamento complessivo dell’ente.

L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha commentato che il bilancio offre un quadro rafforzato e virtuoso dei conti della Regione. Inoltre, grazie a specifici accantonamenti, verranno tenuti conto di tutte le partite indicate dalla Corte dei conti, ma anche reinvestiti i 200 milioni di euro in entrata sulla base dell’accordo Stato-Regione per il recupero della maggiore spesa sanitaria.

Il presidente Renato Schifani ha aggiunto che si procede con speditezza, nel rispetto del calendario concordato con l’Aula, nel varo dei documenti contabili della Regione. Tutto ciò è finalizzato alla regolarizzazione dei conti e a dare risposte concrete ai cittadini siciliani, con una programmazione economica ragionevole e lungimirante, che non penalizzi lo sviluppo dell’isola e i servizi ai cittadini.