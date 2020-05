Apertura palestre e centri fitness a Vulcania e nel resto di Catania

Regole chiare per poter ripartire subito e salvare così dal baratro tantissimi imprenditori. Queste, in sintesi, le conclusioni dell’incontro tra il presidente del III municipio di Catania, Dottor Paolo Ferrara, e alcuni rappresentanti del mondo delle palestre e dei centri fitness presenti nel territorio di “Borgo-Sanzio”.

“Si tratta di imprenditori che, prima della quarantena, creavano un circolo virtuoso con un indotto economico e sociale che si ripercuoteva nella circoscrizione – afferma Ferrara – gli stessi responsabili della ristrutturazione della piscina dell’Altair, tra cui l’ingegnere Gaetano Musumeci, stavano continuando l’iter di ampliamento delle palestre, nei piani superiori della struttura, che avrebbe permesso di recuperare una parte dell’ex centro commerciale di Vulcania completamente abbandonata negli ultimi anni”. Il mondo delle palestre e dei centri fitness rischia di subire un colpo tremendo. Un punto di vista condiviso anche dai rappresentanti dell’atletica leggera etnea. A questo proposito il presidente della Fidal Catania Giuseppe Sciuto auspica la riapertura degli impianti sportivi come lo Stadio Angelo Massimino e il Campo Scuola di Picanello all’atletica leggera ovviamente con tutte le precauzioni necessarie.

Anzi, a questo proposito, è stato stilato un protocollo di sicurezza provvisorio per l’emergenza Covid-19 con la riapertura del Campo Scuola di Picanello da mercoledì 13 maggio a sabato 16 maggio solo per gli atleti di interesse nazionale e a porte chiuse. Dal 18 maggio verrà poi esteso a tutte le categorie, esclusi i minori (per questi si attende il prossimo DPCM). “ Dal distanziamento degli utenti alla sanificazione dei locali- prosegue Ferrara- la riapertura degli impianti per fare sport all’aperto o al chiuso è fondamentale. Ci siamo confrontati con l’assessore al ramo Sergio Parisi che si è dimostrato pienamente disponibile ad ascoltare queste richieste. Sono sicuro che con la collaborazione di tutti raggiungeremo presto il nostro intento”.