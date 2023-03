Anziana morta dopo essere stata investita da un treno nel Palermitano

Una tragedia ha sconvolto il Palermitano questa mattina poco dopo l’alba. Una donna anziana è morta sui binari della linea ferroviaria tra Finale di Pollina e Cefalù, dopo essere stata travolta da un treno. Il fatto è avvenuto a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Pollina.

Secondo le prime informazioni, sembra che la donna stesse attraversando i binari in modo imprudente e non abbia notato l’arrivo del treno. L’incidente ha causato non solo la morte della signora, ma anche il blocco della linea ferroviaria per alcune ore, creando disagi per i viaggiatori.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la donna, che ha perso la vita sul colpo. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per accertare le circostanze dell’incidente e ricostruire la dinamica.

© Riproduzione riservata.