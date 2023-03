Antonino Capizzi eletto portavoce del Forum delle Associazioni brolesi

Il Forum delle Associazioni brolesi ha eletto il suo esecutivo e il nuovo portavoce è Antonino Capizzi, rappresentante della Quadrivium APS. L’assemblea, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di ben 14 associazioni, ha avuto luogo nell’aula consiliare e ha rappresentato un momento importante per il coordinamento delle iniziative in cantiere nella comunità brolese.

L’Assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti ha sottolineato l’importanza del ruolo delle associazioni nel benessere e nella crescita sociale della comunità , e ha espresso la volontà di rafforzare la sinergia con l’Amministrazione per valorizzare il lavoro innovativo e propositivo svolto dalle associazioni.

All’incontro ha presenziato anche il vicesindaco Carmelo Ziino, mentre i rappresentanti dell’Amministrazione hanno sottolineato l’importanza del confronto con i sodalizi brolesi non solo dal punto di vista formale, ma soprattutto per fare sintesi e coordinare le iniziative in cantiere.

Tra i membri dell’esecutivo del Forum delle Associazioni brolesi, oltre al neo-portavoce Antonino Capizzi, sono stati eletti Toni Rifici (Associazione Carristi), Dario Ricciardello (Rangers), Manuela Ricciardi Rizzo (Associazione Noi), Giovanna La Motta (Stella e Aratro), Carmelina Giuffrè (Amica Sofia) e Mirko Conti Gennaro (Anspi).

L’elezione di Antonino Capizzi a portavoce del Forum delle Associazioni brolesi rappresenta un importante passo avanti per la promozione e il coordinamento delle attività delle associazioni nella comunità brolese, e il suo contributo sarà sicuramente prezioso per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

