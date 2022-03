Antoci: “Lotta alla mafia sia impegno costante e priorità per il nostro Paese”

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Oggi ricorre la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un appuntamento che riprende dopo la pandemia e che vede tanti eventi in giro per l’Italia.

A Palermo una serie di incontri dalla mattina al pomeriggio per incontrare studenti e cittadini ricordando chi ha perso la vita per lottare le mafie. Giuseppe Antoci oggi impegnato a Palermo. In mattinata al Liceo Croce dove si svolgerà un incontro con gli studenti mentre nel pomeriggio alla libreria Tantestorie dove, insieme a magistrati e giornalisti, si discuterà di lotta e impegno antimafia.

“Lotta alla mafia sia impegno costante e priorità per il nostro Paese – così Giuseppe Antoci Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto e vittima di un attentato mafioso a maggio 2016 salvato grazie all’intervento armato dei poliziotti di scorta.