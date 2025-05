Antoci: «La sparatoria di Monreale è un segnale d’allarme»

La violenza armata tra i giovani sta diventando una preoccupazione crescente per le città europee. Recentemente, la tragica sparatoria avvenuta a Monreale, in Sicilia, che ha provocato la morte di tre giovani, tra cui una ragazza di 17 anni, ha portato l’attenzione sul fenomeno. L’autore dell’omicidio, un ragazzo di 19 anni, ha aperto il fuoco su un gruppo di coetanei, segnando un ulteriore episodio di escalation violenta.

Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di violenza armata che sta coinvolgendo diverse città in Europa, da Palermo a Bruxelles. La causa principale di questo fenomeno risiede nell’accesso sempre più facile a armi da fuoco illegali, che finiscono nelle mani di giovani e gruppi criminali. A fronte di questa situazione, l’europarlamentare Giuseppe Antoci ha deciso di intervenire, presentando un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere dati aggiornati sulla circolazione di armi illegali in Europa e nuove risorse per potenziare le azioni di prevenzione.

Antoci ha sottolineato che l’accesso facilitato alle armi, insieme alla mancanza di programmi di educazione e supporto sociale, sta alimentando una pericolosa deriva tra i giovani. “La sparatoria di Monreale è un fatto gravissimo, ma non è un caso isolato”, ha dichiarato. L’europarlamentare ha inoltre chiesto alla Commissione Europea di intervenire concretamente per supportare enti locali, scuole e forze dell’ordine, con risorse destinate a campagne di disarmo e programmi di educazione non violenta.

