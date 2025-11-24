Antoci candidato? Conte: «Prematuro parlare di candidature in Sicilia»

In un incontro con la stampa a Palermo, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha delineato la posizione del partito in vista delle prossime scadenze politiche regionali. L’ex presidente del Consiglio ha affermato che il M5S intende rivolgersi agli elettori dell’Isola con l’obiettivo di promuovere un cambiamento nella guida della Regione, sottolineando che il focus attuale riguarda la fase politica in corso e non le candidature future.

Conte ha dichiarato che il Movimento intende «invitare i cittadini siciliani a voltare pagina», precisando che l’elaborazione di un progetto alternativo avverrà solo dopo la conclusione dell’attuale esperienza di governo regionale. Interpellato sulla possibile candidatura dell’eurodeputato Giuseppe Antoci alla presidenza della Regione Siciliana, il leader pentastellato ha escluso che vi siano valutazioni in corso, definendo la questione prematura.

Rispondendo ai giornalisti, Conte ha spiegato che «una volta che il governo regionale andrà a casa, poi si parlerà di candidati e di progetto alternativo», ribadendo che al momento la priorità della forza politica è concentrarsi sulla costruzione di una proposta programmatica. Il Movimento, ha aggiunto, ritiene necessario attendere l’evoluzione del quadro politico prima di affrontare il tema delle eventuali candidature.

La posizione espressa dal leader del M5S rientra nella strategia del partito di mantenere l’attenzione sul confronto con l’attuale amministrazione regionale, rinviando ogni decisione sui nomi alla fase successiva. Le dichiarazioni di Conte confermano la volontà di non anticipare discussioni interne sulle scelte future, rimandando ogni valutazione a un momento ritenuto più opportuno.

