Antincendio in Sicilia, Savarino: «Servono più giornate per i forestali»

L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, ha ribadito la necessità di incrementare le giornate lavorative dei forestali, con particolare riferimento al comparto antincendio. L’intervento è giunto nel corso del dibattito in corso sul futuro contrattuale del personale forestale in Sicilia.

Savarino ha evidenziato che il tema è già stato oggetto di confronto in diversi incontri tra i rappresentanti del governo regionale e le organizzazioni sindacali, sottolineando l’importanza di garantire continuità e tempestività alle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. «In merito all’aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell’antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno», ha dichiarato l’assessore.

Ha inoltre precisato che l’amministrazione sta operando «in silenzio per raggiungere l’obiettivo», evidenziando che l’attuazione della misura resta subordinata alla verifica delle risorse economiche disponibili. «Attendiamo dal dipartimento Bilancio la disponibilità economica per coprire i costi di questo servizio», ha aggiunto Savarino, richiamando la necessità di una pianificazione finanziaria sostenibile per garantire l’efficacia del sistema di prevenzione incendi.

La questione rientra nel più ampio quadro di revisione della gestione del comparto forestale siciliano, che coinvolge migliaia di addetti impegnati nelle attività di tutela ambientale, salvaguardia del patrimonio boschivo e prevenzione dei rischi naturali.

