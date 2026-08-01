Anticiclone africano sulla Sicilia: caldo intenso nel fine settimana

La Sicilia si prepara a un fine settimana caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione africana, che favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del territorio regionale. Nella giornata di sabato il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, così come sulle aree appenniniche. Nelle zone interne, invece, durante le ore centrali si assisterà a un temporaneo aumento della nuvolosità, localmente più consistente, con possibilità di deboli precipitazioni prima di un miglioramento atteso in serata.

I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.600 metri. Le condizioni dei mari saranno nel complesso favorevoli, con Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mossi e Canale di Sicilia localmente mosso.

Domenica il quadro meteorologico resterà stabile grazie alla persistenza dell’anticiclone. Su coste, aree interne e rilievi prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. I venti soffieranno debolmente dai quadranti nord-orientali e lo zero termico scenderà fino a circa 4.450 metri. Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia si presenteranno poco mossi.

Le temperature saranno elevate per effetto dell’anticiclone africano. Nelle pianure dell’entroterra le massime potranno raggiungere valori compresi tra 36 e 38 gradi, mentre lungo le coste si registreranno temperature leggermente inferiori grazie alla presenza di locali nubi basse, più probabili tra la notte e le prime ore del mattino. L’afa è prevista in aumento. Nel pomeriggio di domenica potranno inoltre svilupparsi isolati rovesci di calore lungo i rilievi appenninici, destinati a esaurirsi entro la serata. – Fonte 3BMeteo.

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