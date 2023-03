Anomalia nei concorsi di Autostrade Siciliane: sospesi per 30 giorni

Il Presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, ha annunciato la sospensione per trenta giorni delle procedure concorsuali in corso. La decisione è stata presa in seguito alla scoperta di candidati vincitori o idonei alle prove espletate, che avevano rapporti di parentela con dipendenti in servizio o con altro personale dell’Ente.

Il Presidente ha precisato che non sono stati accertati illeciti e ha espresso la piena fiducia nelle commissioni di concorso e nel personale dell’ente che si occupa in via amministrativa dei concorsi. Tuttavia, per garantire la massima trasparenza, è stata ritenuta necessaria una verifica approfondita dell’anomalia, prima di concludere le procedure di reclutamento.

La sospensione dei concorsi per trenta giorni rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione dell’Ente alle pratiche di trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di reclutamento. Autostrade Siciliane intende infatti garantire il massimo rispetto delle normative vigenti e delle regole etiche nella selezione del personale.

La decisione del Presidente Nasca di sospendere le procedure concorsuali è una dimostrazione della responsabilità e dell’impegno dell’Ente nella lotta contro le pratiche di favoritismo e nepotismo. La sospensione rappresenta un’opportunità per approfondire l’indagine sulle eventuali irregolarità e garantire la massima trasparenza e correttezza nei concorsi futuri.

