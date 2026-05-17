Annuncia il suicidio online, rintracciata in tempo dalla Polizia

Un messaggio pubblicato sulla piattaforma social Threads ha fatto scattare l’intervento della Polizia, consentendo di soccorrere una donna che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita. La segnalazione è partita da alcuni utenti della rete che, dopo aver letto il contenuto pubblicato online, hanno allertato le forze dell’ordine.

L’intervento è stato coordinato dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Messina insieme alla sala operativa della Questura. Attraverso le attività di identificazione e localizzazione, gli agenti sono riusciti a rintracciare la donna, residente in una località del centro-nord Italia.

Quando le forze dell’ordine hanno raggiunto l’abitazione, la donna aveva già ingerito una quantità elevata di farmaci. È stata quindi soccorsa e trasferita in ospedale, dove è stata trattenuta in via d’urgenza.

A riferire l’episodio è il sindacato di Polizia Coisp, che ha espresso “apprezzamento per la scrupolosa attività svolta dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Sezione cibernetica di Messina e dalla sala operativa dell’Upgsp”. Il Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di Polizia ha sottolineato come la collaborazione tra cittadini e autorità abbia consentito di intervenire rapidamente, evitando conseguenze irreparabili.

Nel comunicato, il Coisp evidenzia inoltre il ruolo svolto dagli utenti della rete, che “hanno compreso con tempestività la gravità della situazione”, permettendo agli operatori di avviare immediatamente le procedure necessarie per il rintraccio della donna e il successivo soccorso.

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