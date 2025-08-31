Anno scolastico al via, Zingales: «Un anno di crescita e passione per tutti»

Alla vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico, il provveditore agli studi di Messina, Leon Zingales, ha diffuso un messaggio rivolto all’intera comunità educativa. Per Zingales si tratta del primo avvio di anno nel ruolo di dirigente provinciale.

Nel suo intervento, ha indirizzato un augurio agli studenti, invitandoli a vivere il percorso scolastico come un’occasione di crescita personale e di scoperta. «Che questo nuovo anno sia un viaggio di scoperta interiore, dove ogni lezione sia un’opportunità per scoprire nuovi talenti e vocazioni», ha dichiarato.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche agli insegnanti, ai quali il provveditore ha riconosciuto il ruolo di guida e di ispirazione per gli alunni. «Auguro ai docenti di essere fonte di ispirazione e di guida per i loro allievi», ha affermato, sottolineando inoltre l’importanza dei dirigenti scolastici, chiamati a orientare le istituzioni con competenza e visione.

Zingales ha poi espresso gratitudine nei confronti del personale Ata e degli uffici amministrativi, evidenziandone il contributo al buon funzionamento delle scuole. «Hanno lavorato dietro le quinte con dedizione e impegno, garantendo tutte le operazioni necessarie per il funzionamento efficiente delle nostre scuole», ha aggiunto.

Il messaggio si è concluso con un augurio collettivo per un anno «ricco di scoperte, crescita e passione», auspicando che ogni giornata scolastica possa rappresentare una nuova opportunità di apprendimento e di realizzazione.

