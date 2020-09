Anniversario Dalla Chiesa – Lupo: “Fu un esemplare uomo di Stato”

“Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu un esemplare uomo di Stato, e fu anche uno dei primi a comprendere la metamorfosi che in quegli anni stava attraversando l’organizzazione mafiosa in Sicilia, mutando profondamente e divenendo ancora più pericolosa per lo Stato. Sfidò prima il terrorismo e poi la mafia, e lo fece sempre a viso aperto.

La strage di via Isidoro Carini resta una delle ferite più profonde per Palermo, per la Sicilia e per il nostro Paese”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, in occasione del 38° anniversario della strage mafiosa nella quale persero la vita il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.