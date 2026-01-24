Anguillara Sabazia, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno

Tragedia ad Anguillara Sabazia, dove sono stati trovati morti Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, arrestato e reo confesso per l’omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto nei giorni scorsi nella villetta di famiglia. I due coniugi sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati trovati impiccati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi tecnici e le verifiche di rito, in attesa dell’intervento del medico legale. L’allarme è scattato dopo la segnalazione della zia di Claudio Carlomagno, preoccupata per l’impossibilità di mettersi in contatto con la coppia. I militari, una volta giunti nell’abitazione, hanno forzato l’ingresso e scoperto i corpi.

Al momento, l’ipotesi ritenuta prevalente dagli investigatori è quella del suicidio. Sarebbe stata rinvenuta una lettera indirizzata all’altro figlio della coppia, nella quale Pasquale Carlomagno e Maria Messenio avrebbero spiegato le ragioni del gesto. Le indagini sono in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica e verificare ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

Pasquale Carlomagno, 69 anni, era fondatore di un’azienda operante nel settore dello smaltimento della terra, nella quale il figlio Claudio deteneva una quota di minoranza e svolgeva l’attività di contabile. Maria Messenio, moglie di Pasquale e madre di Claudio, ricopriva recentemente l’incarico di assessore alla Sicurezza nel Comune di Anguillara Sabazia.

Il sindaco Angelo Pizzigallo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale con un messaggio pubblico: «Non ci sono parole ma solo silenzio. Sono ore di ulteriore dolore profondo per Anguillara Sabazia e per me personalmente». Il primo cittadino ha aggiunto: «Resta solo il dovere del rispetto, del silenzio e della vicinanza umana verso chi soffre e verso un’intera comunità ulteriormente sconvolta».

