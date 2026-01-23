ANCL Sicilia, eletto il nuovo Consiglio regionale, Subba presidente

Si sono svolte oggi, 23 gennaio 2026, presso la sede del Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro di Enna, le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’ANCL Sicilia. Al termine delle operazioni di voto è stato eletto presidente Alessandro Subba, consulente del lavoro di Messina. La carica di vicepresidente è stata affidata a Giusy Saraceno, di Ragusa.

Nel corso della stessa seduta sono stati inoltre designati i componenti degli organi di controllo e garanzia. Il Collegio dei Revisori dei conti risulta composto da Mariagrazia Maletta di Messina, Antonietta La Mattina di Enna e Giuseppe Infantino di Palermo. Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti Salvatore Asta di Trapani, Eugenio Mirabella di Siracusa e Massimo Blazzo di Ragusa.

Il neo presidente Subba ha espresso soddisfazione per la composizione del nuovo Consiglio regionale, sottolineando il valore professionale dei componenti e la presenza sia di figure con esperienza maturata nei precedenti mandati sia di colleghi che hanno già svolto un percorso all’interno dell’associazione. «Sono profondamente soddisfatto della squadra che mi accompagnerà in questi quattro anni», ha dichiarato, evidenziando la disponibilità dei consiglieri a operare a servizio della categoria e degli iscritti.

Nel suo intervento Subba ha rivolto ringraziamenti ai colleghi di Messina per il sostegno alla candidatura, al presidente di Enna e presidente della Consulta regionale dei Consulenti del Lavoro, nonché a Gaspare Patinella, Giuseppe Trovato e Rosario Cassarino, per il contributo fornito alla presentazione di una lista unitaria. «Una lista unica – ha affermato – simbolo di unità, dialogo e condivisione».

Il nuovo mandato, secondo quanto indicato, sarà improntato a un lavoro collegiale con le Unioni provinciali, la Consulta regionale, l’ENPACL e l’Associazione Giovani, nel solco delle finalità statutarie dell’ANCL.

