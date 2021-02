Anche il Comitato del Tirreno Nebrodi della CRI si avvicina alla Rete Civica della Salute

Si e’ tenuto presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato del Tirreno Nebrodi a Brolo l’incontro di presentazione del progetto della Rete Civica della Salute, presenti il Presidente Calderone Olaf, la coordinatrice provincia di Messina della Rete Civica della Salute Marisa Briguglio e il riferimento civico accreditato del comune di Piraino dott.ssa Marilena Foti.

La Rete Civica della Salute è un progetto promosso dall’ Assessorato Regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, che vede quale Coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e Presidente della Conferenza Comitati consultivi siciliani Avv. Pier Francesco Rizza.

Una rete di cittadini che operano in modo volontario e gratuito, affinché il confronto tra persone produca un miglioramento del benessere dell’intera collettivita’.

Da oggi, dopo questo primo incontro, dice soddisfatta Marisa Briguglio, grazie alla Croce Rossa Italiana – Cominato del Tirreno Nebrodi, si potra’ operare per tante iniziative nel sociale e si potra’ accrescere la rete con i “cittadini informati” per la divulgazione di informazioni sul Sistema Sanitario Regionale.

Il Presidente Calderone Olaf, anch’esso soddisfatto da questo primo incontro, ha dato massima disponibilita’ per tutte quelle azioni per il bene comune in collaborazione con la Rete Civica della Salute.

Nelle prossime settimane, come detto dalla Dott.ssa Foti Marilena, seguiranno altri incontri con i rappresentanti delle Associazioni operanti nel Terzo Settore, presenti su tutto il territorio.