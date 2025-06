Anas boccia il Bypass a Bagheria sulla A19, forte disappunto di Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso forte disappunto nei confronti di Anas per la gestione dei cantieri sull’autostrada A19, soprattutto nel tratto antistante Bagheria. Durante la riunione del Comitato operativo viabilità, convocata in Prefettura a Palermo, era stata avanzata la proposta di un bypass per alleggerire il traffico. Tuttavia, nel sopralluogo congiunto con la Polizia Stradale, Anas ha ritenuto impraticabile tale soluzione e ha escluso altre ipotesi “per ragioni tecniche”.

Secondo quanto emerso, l’unica misura operativa prevista consiste nella deviazione del traffico sulla strada statale 113 in caso di code superiori a sette chilometri o di emergenze. Schifani ha rimarcato che “nonostante queste problematiche siano discusse da settimane, l’Anas non si sia minimamente premurata di verificare in via preventiva la fattibilità dell’ipotesi del bypass”.

Il presidente regionale ha sollecitato un “cambio di passo immediato” e ha annunciato l’intenzione di portare la questione ai livelli ministeriali, chiedendo la rimozione del responsabile di Anas Sicilia. La Regione contesta “una pianificazione sbagliata dei lavori” che ha generato due cantieri contigui all’ingresso di Palermo in un periodo di traffico intenso. Schifani ha inoltre sottolineato che Anas non lo ha informato preventivamente sull’esito dei sopralluoghi, aggravando ulteriormente i disagi degli automobilisti in vista del rientro estivo.

