Ammesso a finanziamento per un importo di un milione di euro il progetto del Comune di Brolo

In arrivo un milione di euro per la manutenzione straordinaria di strade e piazze del centro.

E’ stato ammesso a finanziamento per un importo di un milione di euro il progetto del Comune di Brolo per la manutenzione straordinaria di strade e piazze del centro. L’elaborato predisposto dall’Ufficio Tecnico rispondeva a tutti i requisiti del “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti” dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture.

In particolare, il progetto prevede interventi mirati nelle vie Carrubera, Alighieri, Pirandello, Libertà , Kennedy, Marina, Meucci, Principi Lancia, Mazzini e Cristoforo Colombo. In queste zone, tra l’altro, verranno rifatti i marciapiedi, scarificato l’asfalto, innalzate fino a quota di pavimentazione stradale botole e griglie, messe a dimora nuove piante, verniciate le cancellate e realizzate le strisce spartitraffico.

“Si tratterà di un grande e complessivo intervento di manutenzione che darà nuova vita al nostro centro cittadino – commenta soddisfatto il Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto. E’ l’ennesimo risultato ottenuto nell’ambito più complessivo della riqualificazione del centro e delle frazioni. Così come avvenuto con i finanziamenti per Piazza Mirenda e Piazza Apollo, anche questa è una prova concreta dell’attività di programmazione messa in atto da questa Amministrazione che punta a migliorare la qualità della vita riqualificando gli spazi urbani”.