Ambulanza guasta a Stromboli, paziente trasferito con motoape

A Stromboli da mesi è fuori servizio l’ambulanza, e un paziente con una frattura è stato trasferito con una motoape adattata. La situazione è citata come esempio delle criticità del sistema sanitario regionale dal capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca. «La motoape-ambulanza di Stromboli non è che l’ultimo scandalo di una sanità allo sbando», ha detto, precisando che la responsabilità non è degli operatori ma di una struttura che definisce «una nave palesemente alla deriva».

De Luca ha sollecitato il presidente della Regione, Renato Schifani, a riferire in aula sulle carenze: «Quando pensa Schifani di venire a riferire in aula sui disastri del sistema sanitario regionale, cosa che chiediamo da mesi?»

Ha criticato le risposte tardive dell’esecutivo e il ricorso a «politiche di facciata» e ha chiesto una pianificazione concreta. Ha citato altri episodi a conferma dello stato dei servizi: ritardi nelle refertazioni istologiche all’Asp di Trapani, una frattura alla gamba trattata con materiali di fortuna all’ospedale di Patti, un decesso a Villa Sofia dopo 17 giorni in attesa di intervento, pronto soccorso sovraccarichi e liste d’attesa prolungate per visite e ricoveri.

«Se il governo fosse stato attivo per risolvere i problemi, come lo è stato nella lottizzazione dei posti di potere di Asp e aziende ospedaliere, sicuramente non saremmo in queste condizioni», ha aggiunto.

