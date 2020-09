Ambiente – M5S: limitazione palloncini e bicchieri di plastica, svolta epocale

“Con grande soddisfazione all’articolo 22 della legge di delegazione europea, che detta i principi per l’attuazione della direttiva (Ue) 2019/904, è stata inserita – grazie un emendamento a prima firma della senatrice M5S Barbara Floridia e su cui concordano tutti i membri della commissione M5S Ambiente Vilma Moronese, Virginia La Mura, Patty L’Abbate, Ruggiero Quarto, Emma Pavanelli, Mattia Crucioli – una norma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinate tipologie di plastica. Tra queste è stata inserita la limitazione all’uso di palloncini di plastica e l’inclusione dei prodotti monouso anche dei bicchieri di plastica”. A dichiararlo sono i senatori e le senatrici M5S della commissione ambiente al Senato.

“Una svolta epocale che inciderà in modo sostanziale sull’inquinamento dei nostri mari, tutelando le specie che lo abitano. A proposito dei palloncini, va ricordato lo studio della University of Tasmania che li mette al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini. Un dato che rende bene l’idea di quanto questi oggetti, per molti innocui, siano invece tra gli inquinanti più letali del Pianeta, concludono i senatori M5S.