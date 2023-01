Amato: “La prebenda della fiera dell’Est e il silenzio delle istituzioni”

Il Silenzio delle Istituzioni Siciliane sul Rinnovo Contrattuale del Personale Sanitario.

Un mese è passato dalla notifica da parte di Confintesa Sanità Sicilia alla Regione Sicilia riguardo la problematica del rinnovo contrattuale del personale delle strutture ISMETT, SEUS-SCpA, Buccheri La Ferla e Fondazione Giglio di Cefalù, ma ancora nessuna notizia è pervenuta.

Nel frattempo, sono emerse indiscrezioni sulla prossima finanziaria della Regione che prevederebbe sovvenzioni a più non posso per eventi come fiere. Questo lascia il personale sanitario, tecnico ed amministrativo di queste strutture, che ha sacrificato molto durante la pandemia, senza alcun riconoscimento economico.

Il Dr. Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia, esprime sconcerto e sorpresa per il silenzio delle istituzioni siciliane, nonostante la notifica fatta con un comunicato stampa e una nota sindacale. Egli sottolinea come questo sia un’offesa non solo verso di lui o la sigla sindacale che rappresenta, ma verso tutti i lavoratori che si aspettavano un possibile riconoscimento economico per colmare la disparità tra pubblico e privato in un settore, come la sanità , dove questa differenziazione è ingiusta e assurda.