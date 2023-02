Amato denuncia i danni previsti dei tagli al budget della sanità privata

L’ultimo provvedimento della Regione Sicilia, che prevede la riduzione del budget per la sanità privata, ha scatenato la protesta dei lavoratori dei laboratori di analisi a Piazza Ottavio Ziino, davanti all’assessorato alla salute.

Secondo i manifestanti, la riduzione del budget avrà un impatto negativo sulle prestazioni dei laboratori di analisi privati e sui livelli occupazionali degli stessi. Tuttavia, il Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia, il Dr. Domenico Amato, ha affermato che la Regione Sicilia, su diretto intervento del Presidente On. Renato Schifani, ha già confermato un aumento del budget per il 2023 e la costituzione di un tavolo tecnico permanente per la risoluzione concordata dei problemi del settore.

Nonostante l’annuncio positivo, la Confintesa Sanità Sicilia continua a monitorare la situazione e ad esprimere la massima solidarietà ai lavoratori della sanità privata. L’obiettivo è quello di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il rispetto dei diritti dei lavoratori del settore.

Il settore sanitario privato è una parte fondamentale del sistema sanitario siciliano e la sua riduzione potrebbe avere conseguenze negative sulla qualità dei servizi offerti ai pazienti e sull’occupazione nel settore. La Confintesa Sanità Sicilia, pertanto, continuerà a vigilare sulla situazione e ad agire per proteggere i diritti dei lavoratori e garantire la qualità dei servizi offerti ai pazienti.

© Riproduzione riservata.