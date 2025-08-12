Amara e Bianca Atzei protagoniste al Teatro “Lucio Dalla”

Il Teatro “Lucio Dalla” di Milo ha ospitato la quarta edizione del Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio “Caro amico… ti vengo a cercare”, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e della Regione Siciliana. L’evento, condotto da Ruggero Sardo, ha visto protagoniste Amara e Bianca Atzei, accompagnate dall’Ethos Orchestra diretta dal maestro Daniele Zappalà.

Amara ha eseguito un repertorio che ha incluso celebri brani di Battiato e Dalla, come Povera patria, La sera dei miracoli, E ti vengo a cercare e L’anno che verrà, oltre a composizioni proprie quali Il peso del coraggio e Che sia benedetta. Bianca Atzei ha proposto interpretazioni di Caruso, La cura, Ora esisti solo tu e un medley dedicato a Battiato.

Il presidente della Pro Loco, Alfredo Cavallaro, ha evidenziato l’impegno necessario per organizzare l’evento, sottolineando la partecipazione e l’affetto della comunità. La serata ha ospitato anche i vincitori del concorso scolastico “Caro amico… e ti vengo a cercare”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del comprensorio ionico etneo. Il primo premio è andato alla classe II A dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Acireale. Menzioni speciali sono state assegnate a Leonardo Barbagallo dell’Istituto “Federico De Roberto” di Zafferana Etnea e a Francesco Polisano dell’Istituto “Giovanni Verga” di Giarre.

Un riconoscimento speciale è stato attribuito al dottor Alfio Cavallaro, cardiochirurgo e vice direttore sanitario del Centro Morgagni, per meriti professionali e umani. Il direttore artistico Alfio Zappalà ha sottolineato il valore del tributo e la capacità delle due interpreti di trasmettere emozioni attraverso l’eredità musicale di Battiato e Dalla.

👁 Articolo letto 259 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.