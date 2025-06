Alta pressione in Sicilia porta bel tempo e caldo intenso nel WeekEnd

Un’estesa area di alta pressione garantisce condizioni stabili in Sicilia per il fine settimana. Sabato i cieli saranno sereni o poco nuvolosi lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne. I venti, inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, tenderanno ad attenuarsi ruotando a nord; lo zero termico si attesterà intorno ai 4.750 metri. Il Basso Tirreno risulterà poco mosso, il Canale da mosso a molto mosso e il Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Domenica si conferma l’influsso anticiclonico con cieli pressoché sereni sulle stesse aree. I venti subiranno una rotazione dai moderati settentrionali verso quelli nord-orientali, mentre lo zero termico raggiungerà circa 5.150 metri. Tutti i bacini marini – Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia – si presenteranno mossi.

“Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale influenzerà le condizioni meteorologiche delle nostre regioni,” spiegano gli esperti. Le temperature registreranno un progressivo innalzamento, superando valori tipici del periodo e raggiungendo picchi prossimi ai 39 °C, con valori medi tra 36 °C e 38 °C. – Fonte 3Bmeteo.

👁 Articolo letto 139 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.