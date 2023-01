Alpinista messinese Nunzio Bruno conquista la vetta dell’Ojos del Salado

L’alpinista messinese Nunzio Bruno, 42 anni, ha raggiunto la vetta dell’Ojos del Salado, una delle montagne più alte del mondo e il vulcano col record assoluto di altezza. Con un’altezza di 6.891 metri, questa scalata è stata una vera sfida per Bruno, che si trovava in un percorso selvaggio, privo di strutture e aiuti.

“Ho rischiato molto, ma il pensiero di non potercela fare era più forte e mi ha spinto a continuare – ha detto Bruno – Questa scalata è all’antica, siamo all’interno di un deserto dove non si trova nulla per più di 5 ore di jeep”.

Bruno ha dovuto affrontare forti venti, ghiaccio e neve fresca per arrivare alla vetta. Ha ammesso di aver pensato più volte di mollare, ma alla fine è riuscito a completare la scalata e a lasciare la bandiera siciliana in cima. Tuttavia, una volta giunto in vetta, ha sofferto di un principio di edema polmonare.

Ora che si trova ancora in Argentina, Bruno dovrà effettuare controlli medici e riprendersi per la prossima tappa del suo tour, l’Himalaya. Prima del successo dell’Ojos del Salado, Bruno aveva tentato un’altra scalata, prevista nel suo tour, cioè la salita sull’Aconcagua.

“In cima con ME” è un progetto a cui Bruno tiene molto. È dedicato alla sua mamma che soffre di SLA e ha un grande valore sociale poiché mira a porre l’attenzione sulle malattie neurodegenerative e a farne parlare di più.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso le sue più vive congratulazioni per questa nuova, importante dimostrazione di come i siciliani siano capaci di interpretare sullo scenario internazionale i valori dello sport.

Bruno ha voluto portare la bandiera della Sicilia sulla cima del vulcano, dimostrando coraggio e determinazione in una prova fisica estenuante. La sua impresa è stata un successo non solo per lui, ma per tutti i siciliani che vedono in questo gesto una fonte di orgoglio e di ammirazione.

Schifani ha espresso il desiderio che Bruno possa riprendersi presto dalla sua faticosa scalata e che possa continuare a ispirare altri sportivi a perseguire i loro sogni e a portare i valori dello sport sui palcoscenici internazionali.

L’impresa di Nunzio Bruno è un esempio di quanto sia possibile raggiungere grandi traguardi con coraggio, determinazione e passione, e dimostra che nulla è impossibile per chi crede nei propri sogni.