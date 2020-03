Grande entusiasmo per l’Alma Basket Patti che è riuscita a raggiungere l’accordo con il forte pivot Giorgia Manfrè. Infatti, nell’ultimo giorno di mercato, il presidente Attilio Scarcella ha trovato l’intesa con la giocatrice professionista.

Nata a Palermo l’11 novembre del 1992, Giorgia è cresciuta nel settore giovanile del Green Basket. Poi, si è formata a Battipaglia, dove si è fatta notare e sopratutto le ossa tra l’Under 17 e l’Under 19, prima di mettere alla prova le sue potenzialità in A2 nel basket di alto livello con la prima squadra.

Proveniente dal San Giovanni Valdarno (Arezzo) in serie A2, la nuova giocatrice pattese, oltre ad essere impiegata come pivot, ricopre ottimamente il ruolo di ala grande. Ha giocato ad Orvieto, Palermo, Catanzaro, Vigarano e Salerno. E nell’ultima stagione, ha chiuso con 8 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Numeri di spessore per la giovane palermitana, che è stata accolta e seguita con molto interesse da coach Mara Buzzanca, dalla squadre e gruppo societario, durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi domenica presso il bar Joly.

Avevo bisogno di cambiare qualcosa in me e di avere quell’entusiasmo in più – dice emozionata Giorgia Manfrè – e questa società è riuscita a trasmettermelo. Da questa esperienza, voglio fare bene e divertirmi con le mie compagne: conoscerle ed insieme, cercare di raggiungere il sogno della promozione del campionato, che la città merita. Giorgia Manfrè indosserà la maglia numero 17.