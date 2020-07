Alluvione Palermo – Schillaci (M5S): “Danni alla biblioteca regionale. Governo Musumeci intervenga” 

‚ÄúL‚Äôalluvione del 15 luglio oltre agli allagamenti e innumerevoli disagi agli automobilisti rimasti intrappolati sia in viale della Regione, che nel resto della citt√†, ha provocato danni anche al patrimonio culturale. A tal proposito siamo vicini al direttore della biblioteca regionale, a capo di una struttura che ha rischiato di essere seriamente compromessa dagli allagamenti. Il mio plauso va al personale della biblioteca che sta provando ad asciugare i preziosi libri che sarebbero andati perduti perch√© alcuni locali della biblioteca si sono allagati. Il governo Musumeci dica cosa intende fare per tutelare e valorizzare l‚Äôenorme patrimonio custodito in quella biblioteca‚ÄĚ.¬†

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, componente della commissione Cultura, formazione e lavoro dell’Ars che ha depositato una interrogazione per sapere dal governo regionale cosa intenda fare per custodire e valorizzare la Biblioteca regionale di Corso vittorio Emanuele Palermo.

‚ÄúDa forza d‚Äôopposizione – spiega Schillaci – non possiamo che incalzare la Regione a prendersi le responsabilit√† che le competono attraverso un atto ufficiale. Siamo certi che le istituzioni provvedano a trovare immediate soluzioni‚ÄĚ – conclude Schillaci.¬†