Allerta Rossa in Sicilia Orientale: Scuole chiuse e disagi causati dal forte ciclone

La Sicilia orientale è sotto assedio da parte del potente ciclone artico che sta investendo il sud Italia. Le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta e Enna, oltre alle Isole Eolie, sono state colpite dalla perturbazione e sono state dichiarate in stato di allerta rossa per tutta la giornata del 9 febbraio.

La Protezione Civile Regionale ha diramato l’allarme per la forte pioggia, i temporali e la neve che stanno colpendo la parte orientale dell’isola. In molti Comuni della Sicilia orientale, compresi i capoluoghi di provincia, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado e sono state interdette le aree pubbliche potenzialmente a rischio, come parchi e giardini pubblici e cimiteri.

Il vento sta causando i maggiori problemi, con alberi e pali della luce crollati a Catania e sulla Sp92. Anche l’autostrada A19 ha subito rallentamenti. Il Consorzio Autostrade Siciliane invita a utilizzare le autostrade A18 e A20 solo se strettamente necessario. I collegamenti per le Isole Eolie sono stati sospesi. A Enna, dove sta nevicando, le scuole rimarranno chiuse per due giorni, fino al 10 febbraio.

La mareggiata ha colpito la litoranea sud di Messina, causando notevoli problemi alla circolazione lungo la SS114 “Orientale Sicula”. A causa dell’allagamento che si è verificato al km 11,600 a Santa Margherita, per alcune ore la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto erano presenti Anas e le forze dell’ordine per garantire il ripristino della normale transitabilità , che è stata ripresa intorno alle 9:30, sebbene con rallentamenti. Al momento, si transita solo nella corsia lato monte con senso unico alternato.

La mareggiata ha causato danni anche all’interno di alcuni condomini, principalmente abitati durante i mesi estivi. L’acqua ha invaso i cortili e causato ulteriori danni. Questo episodio dimostra ancora una volta la necessità di una maggiore attenzione alla protezione della litoranea sud di Messina e alla prevenzione dei danni causati dalle mareggiate.

A Siracusa, a causa delle difficili condizioni meteo, sono stati registrati blackout negli impianti di pompaggio di acqua potabile di San Nicola, causando problemi di erogazione in diverse zone della città .

In questi giorni, la provincia di Agrigento sta affrontando difficoltà nella viabilità , soprattutto nelle zone interne, a causa delle forti nevicate. Il Libero consorzio comunale ha messo in azione mezzi spazzaneve e spargisale sulla strada provinciale 24, che connette Cammarata a Santo Stefano Quisquina, ricoperta da più di venti centimetri di neve.

Per aiutare i senza tetto a trovare rifugio, il Comune di Catania ha allestito un tendone presso il centro fieristico Le Ciminiere. Le previsioni meteorologiche per le prossime ore prevedono un peggioramento delle condizioni, quindi i mezzi spargisale sono in azione per liberare le strade e prevenire eventuali problemi alla circolazione. In alcune zone, come sull’Etna e a Piano Provenzana, si prevedono nevicate al di sopra dei 500 metri.

Per questo motivo, è stata valutata l’allerta arancione per Agrigento e Nisseno. A Trapani, inoltre, è stata convocata una riunione interprovinciale presieduta dal Direttore del Dipartimento di Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, per affrontare l’attuazione di tutte le misure necessarie da parte dei sindaci per prevenire eventuali conseguenze alla popolazione in caso di condizioni meteorologiche avverse.

In particolare, la riunione ha sottolineato la necessità di preallertare i Centri operativi comunali e di seguire con attenzione l’evoluzione degli eventi, adottando ogni misura idonea a fronteggiare eventuali situazioni di criticità . I sindaci sono stati invitati a prestar particolare attenzione alla preallerta delle associazioni di volontariato e ad adottare un’adeguata comunicazione alla popolazione.