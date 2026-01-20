Allerta Rossa a Messina, scuole e cimiteri chiusi anche il 21 gennaio

A causa del persistere delle avverse condizioni meteorologiche segnalate dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale di Protezione Civile con allerta rossa, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto la proroga delle misure di sicurezza già in vigore. Con ordinanza sindacale n. 12 del 20 gennaio 2026 è stata confermata per domani, mercoledì 21 gennaio, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia, nonché delle strutture educative e assistenziali a gestione diretta e indiretta. Rimarranno inoltre chiusi i cimiteri e le ville comunali.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle valutazioni tecniche legate al perdurare di venti intensi, piogge persistenti e mareggiate significative, con possibili ripercussioni sulla sicurezza urbana. A differenza della giornata precedente, l’ordinanza prevede la riapertura dei mercati rionali e degli impianti sportivi comunali, che torneranno a svolgere regolarmente le proprie attività.

“La situazione meteo resta critica e le previsioni indicano condizioni che possono comportare rischi concreti per la sicurezza delle persone e per la mobilità urbana”, ha dichiarato il sindaco Basile, spiegando che la decisione è stata assunta per estendere le misure cautelative già adottate. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che il Centro Operativo Comunale continua a monitorare costantemente l’evolversi dello scenario, con il coinvolgimento dei dipartimenti comunali e della Polizia Municipale.

Dal Centro Operativo Comunale proseguono le attività di controllo del territorio, con il supporto del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile e delle associazioni impegnate nel presidio delle aree ritenute più esposte. L’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha precisato che “la chiusura di ville e cimiteri consentirà di effettuare verifiche puntuali sulle condizioni di sicurezza degli spazi, a tutela dei cittadini”. È stato inoltre ribadito l’invito a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali.

