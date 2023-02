Allerta per il vulcano Stromboli: trabocco lavico dall’area craterica nord

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, ha lanciato l’allerta per il vulcano Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, a seguito di un trabocco lavico dall’area craterica nord che ha avuto inizio stamane alle 7.

Il flusso lavico è al momento confinato nella parte alta della Sciara del fuoco del vulcano, ma il sindaco dell’isola, Riccardo Gullo, segue attentamente l’evolversi della situazione. Fortunatamente, non si osserva alcuna variazione significativa nel tremore vulcanico, che si mantiene nell’intervallo dei valori medio-bassi.

Il fenomeno, seppur sotto controllo, è stato seguito da squadre specializzate dell’Osservatorio etneo, che si sono messe subito all’opera per valutare eventuali rischi e pianificare eventuali interventi.

Va ricordato che il vulcano Stromboli è attivo da decenni e presenta un’attività quasi continua, anche se spesso di bassa intensità . Ciò nonostante, gli esperti raccomandano di prestare sempre la massima attenzione e di tenersi informati sugli eventuali sviluppi della situazione.

In questo caso, il sindaco Gullo si è subito recato sull’isola per un sopralluogo nelle aree interessate dai lavori susseguenti all’alluvione del 12 agosto. L’evoluzione del fenomeno è costantemente monitorata dalle autorità competenti, che si sono attivate per garantire la sicurezza degli abitanti dell’isola e dei turisti presenti in zona.

Al momento, non ci sono segnalazioni di particolari criticità e la situazione sembra sotto controllo, ma è necessario rimanere vigili e pronti ad intervenire in caso di necessità . L’allerta per il vulcano Stromboli è in corso e, come sempre in questi casi, è importante seguire con attenzione le indicazioni delle autorità competenti.

© Riproduzione riservata.