Allerta meteo in Sicilia: Protezione Civile emette avviso per temporali e possibili esondazioni

La Protezione Civile Regionale Siciliana ha emesso un avviso riguardante le condizioni meteorologiche avverse, in vigore dalle ore 00:00 fino alle ore 24 di domani. L’allerta gialla è prevista anche per la città di Messina e provincia.

Per la giornata di domani, lunedì 27 febbraio, sono attesi temporali già dalle prime ore del mattino. I fenomeni saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità , con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le temperature subiranno un calo sensibile nei valori minimi, e i mari saranno localmente molto mossi con moto ondoso in attenuazione, soprattutto sui settori meridionali.

L’avviso della Protezione Civile Regionale Siciliana mette in guardia sul possibile rischio di esondazioni dei corsi d’acqua a valle delle dighe, sia localizzati che diffusi. In merito, le strutture locali di protezione civile adotteranno le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico.

In situazioni di emergenza come questa, è importante prestare attenzione alle informazioni fornite dalla Protezione Civile e seguire le istruzioni delle autorità competenti. In particolare, è consigliato di evitare di avventurarsi in prossimità dei corsi d’acqua, soprattutto in caso di piogge intense, e di mettere in sicurezza i propri beni, come ad esempio oggetti elettronici e documenti importanti.

