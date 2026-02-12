Allerta meteo a Messina, scuole chiuse il 13 febbraio

A Messina è stata disposta, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche per la giornata di venerdì 13 febbraio 2026 a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Federico Basile sulla base delle indicazioni fornite dall’esperto meteorologo comunale Daniele Ingemi, che ha segnalato la presenza di venti occidentali di intensità compresa tra burrasca e burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, possibili mareggiate lungo i litorali esposti e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco.

L’ordinanza sindacale n. 30 del 12 febbraio 2026 dispone la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese quelle pubbliche, private e paritarie, nonché degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. La sospensione riguarda inoltre le strutture educative e assistenziali, sia a gestione diretta sia indiretta, gli impianti sportivi comunali e i mercati rionali. Per quanto concerne i cimiteri e le ville comunali, resta in vigore quanto stabilito dall’ordinanza n. 28 dell’11 febbraio 2026, che ne ha già disposto la chiusura.

L’assessore comunale alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, ha invitato la popolazione a ridurre gli spostamenti allo stretto necessario, a non avvicinarsi alle aree costiere e a mettere in sicurezza oggetti suscettibili di essere spostati dal vento. L’esponente della giunta ha precisato: “Nonostante le previsioni tendano a migliorare durante la mattinata di domani, la decisione è stata presa per tutelare la sicurezza della popolazione, considerando che i venti continueranno anche durante la notte e potrebbero generare forti disagi”.

