Maltempo a Messina, scuole chiuse, cimiteri, ville e impianti sportivi

Il Comune di Messina ha adottato un provvedimento a carattere precauzionale in relazione alle condizioni meteo-marine previste per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026. Con l’Ordinanza Sindacale n. 10, firmata il 18 gennaio, il sindaco ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia e asili nido, oltre a tutte le strutture educative e assistenziali, sia a gestione diretta che indiretta.

La misura riguarda anche la sospensione delle attività nei cimiteri comunali, nelle ville comunali e negli impianti sportivi di competenza dell’ente. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione attivate dall’Amministrazione comunale, in concomitanza con l’operatività del Centro Operativo Comunale, che sarà attivo dalle ore 8 del 19 gennaio per il monitoraggio costante dell’evoluzione meteorologica e per il coordinamento di eventuali interventi sul territorio. Contestualmente è stata confermata la piena operatività del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato.

Il sindaco di Messina e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli hanno chiarito che “il provvedimento è adottato nonostante, allo stato attuale, per la città di Messina non siano previste condizioni meteorologiche estreme o criticità significative”. La decisione, spiegano, è legata alla necessità di “tutelare l’incolumità di studenti, famiglie, personale scolastico e pendolari, riducendo al minimo gli spostamenti dalla fascia tirrenica verso la zona ionica della provincia, dove sono attesi fenomeni meteo più intensi”.

Gli amministratori hanno inoltre precisato che “per la giornata di martedì 20 gennaio l’Amministrazione comunale si riserva di fornire tempestivi aggiornamenti, sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle indicazioni degli organi competenti”, invitando la popolazione a seguire i canali ufficiali del Comune.

