Allerta maltempo in Sicilia: pioggia e frane ingrossano i torrenti

Il maltempo sta causando grossi problemi in alcune zone della Sicilia. A causa di frane che ostruiscono le strade provinciali, il paese di Antillo è attualmente isolato. Anche le zone di Artale e Limina stanno subendo disagi. La situazione sta creando difficoltà non solo alla popolazione locale, ma anche ai tecnici della Città metropolitana che stanno lavorando per ripristinare al più presto la viabilità. Nel frattempo, la pioggia insistente che sta cadendo sulla zona sta causando anche problemi lungo i torrenti Agrò e Savoca, che si sono ingrossati a causa delle precipitazioni.

A Roccafiorita sono stati registrati oltre 240 mm di pioggia, il temporale ha colpito le zone in cui aveva piovuto meno in Sicilia nell’ultimo anno. La pioggia dovrebbe continuare a cadere per tutta la giornata, ma porterà anche benefici per le falde prosciugate dalla siccità degli ultimi mesi. È importante monitorare la situazione dei torrenti in modo da evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza dei cittadini. Sul posto si è recato anche l’assessore santateresino Gianmarco Lombardo per valutare la situazione.

