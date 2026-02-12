Allerta Arancione, chiuse ville e cimiteri per maltempo a Messina

Il Comune di Messina ha disposto misure straordinarie in seguito al bollettino di allerta meteo di livello Arancione diramato per giovedì 12 febbraio. Le previsioni indicano raffiche di vento da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, possibili mareggiate lungo le coste tirreniche esposte e precipitazioni anche a carattere di rovescio.

L’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, ha riunito il Comitato comunale di Protezione civile, composto da tecnici del settore, un meteorologo e un geologo, alla presenza del dirigente competente. Dopo il confronto con l’esperto meteorologo Daniele Ingemi, sono state definite misure di prevenzione rivolte alla popolazione per fronteggiare i rischi connessi alle condizioni atmosferiche avverse.

Con l’Ordinanza n. 28 dell’11 febbraio 2026, il sindaco Federico Basile ha stabilito la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri dalle ore 12 del 12 febbraio fino alle ore 24 del 13 febbraio. Disposta inoltre la sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto nello stesso arco temporale e il divieto di sosta nelle aree adiacenti ad alberature. L’amministrazione invita a evitare spostamenti non necessari, in particolare nelle zone maggiormente esposte al pericolo di caduta di oggetti.

Il sindaco Basile ha precisato: “Le scuole rimarranno aperte oggi, giovedì 12 febbraio, mentre eventuali provvedimenti per la giornata di venerdì 13 saranno valutati in base all’evolversi della situazione”.

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni per il rischio vento e idrogeologico, limitando la circolazione nelle ore serali e mettendo in sicurezza imbarcazioni e oggetti su balconi e terrazze. Aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali del Comune di Messina.

