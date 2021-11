All’asta gli stivali usati da Tony Cairoli al Campionato del Mondo

Il ricavato verrà donato all’associazione Two Wheels for Life che si occupa di assicurare l’assistenza sanitaria alle persone delle zone più povere dell’Africa.

E’ giunto il momento di fare la differenza. Questa volta non in pista ma nella società . La varietà nel mondo è ciò che lo rende unico e meraviglioso ma ci sono situazioni che possono cambiare e Sidi, assieme ad un campione molto attento a queste tematiche, vuole contribuire al cambiamento.Â

E’ così che nasce l’idea di organizzare un’asta di cui il n 222 di 222 dell’Atojo LTD usato dal nove volte campione del mondo di motocross, Tony Cairoli, sarà protagonista. Giallo fluo, non poteva essere diverso, 222 le paia prodotte e disponibili nei negozi, una sola indossata e in beneficenza.

Tony Cairoli è molto legato al colore giallo, è il suo tratto distintivo, il suo portafortuna, il colore che lo fa sentire a suo agio. Lo ha accompagnato durante tutta la sua carriera e Sidi ha prodotto ogni stivale con cui il campione ha solcato i circuiti di tutto il mondo in un inconfondibile giallo. Ora questo colore porterà fortuna ad altri motivo per cui è stato reso disponibile per essere acquistato ad un’asta partita oggi, 19 novembre alle ore 11.00, il cui ricavato contribuirà a sostenere un progetto promosso e gestito da Two Wheels for Life.

‘So di essere stato fortunato, ho potuto seguire la mia passione e ne ho fatto un lavoro, una parte importante della mia vita. Certo ho affrontato e gestito alcune situazioni difficili, ho fatto dei sacrifici, ma ritengo di essere davvero stato privilegiato.’ dice il campione di Patti. ‘Sono particolarmente affezionato a questo stivale. E’ frutto di una speciale collaborazione con l’azienda e un’indiscussa evoluzione per quanto riguarda gli stivali da moto. C’erano alcuni punti che volevamo far emergere e ci siamo riusciti. E’ sicuramente il mio stivale preferito e sono contento che qualcuno se lo possa aggiudicare aiutandoci a regalare un sogno a chi ha bisogno di sostegno.’ conclude Cairoli.

‘Siamo al fianco di Tony da molti anni e quando si è prospettata la possibilità di sprintare verso un nuovo traguardo non ci siamo tirati indietro. Tanti piccoli sforzi possono davvero portare grandi risultati e speriamo che con questa iniziativa qualcuno possa trarre beneficio e possa realizzare un significativo passo per il raggiungimento di importanti piccole e grandi vittorie.’ conferma Rosella Signori.Â

Two Wheels for Life da oltre trent’anni fa in modo che l’assistenza sanitaria raggiunga le persone nelle zone più povere e remote dell’Africa supportato dal mondo delle moto e dai suoi protagonisti. Gli operatori sanitari ora possono recarsi nelle aree più remote dell’Africa per mezzo di motociclette perfettamente funzionanti per curare neonati, bambini e anziani, in modo rapido e sicuro.Â

La fondatrice di Two Wheels for Life, Andrea Coleman ha detto: “Questo è un momento molto gradito ed emozionante per noi. Il sostegno che Tony Cairoli sta dando al nostro lavoro è preziosissimo. Sappiamo che chiunque vinca questi stivali riceverà un prodotto molto apprezzato e di alta qualità che ha seguito Tony in tutti i suoi successi. Campioni come Tony stanno sostenendo motociclisti in comunità remote, con il loro gesto aiuteranno a migliorare e salvare vite in Africa portando l’assistenza sanitaria di cui hanno così disperatamente bisogno. Grazie a Tony, al suo team e a Sidi.”Â

Noi ci siamo uniti al movimento per offrire il nostro aiuto, ora tocca a te.

« FAI LA TUA OFFERTA »

*Gli stivali sono stati usati da Antonio Cairoli durante il campionato, sono pertanto una taglia 43 e messi all’asta così come ci sono stati consegnati. Potrebbero contenere tracce di fango.