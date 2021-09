Allagamenti Catania, la città in ginocchio in pochissimo tempo

E’ bastato poco più di mezz’ora di pioggia torrenziale per allagare gran parte della città di Catania con buona pace di tutti i proclami e gli interventi legati alla pulizia dei tombini e al sistema per il deflusso delle acque piovane. Sul web impazzano foto e video della fiera di piazza Carlo Alberto e di tantissime strade letteralmente sommerse e trasformate in fiumi in piena. La gente, soprattutto turisti, osserva sbigottita.

Il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello chiede immediatamente all’amministrazione comunale di capire modalità e tempistiche dei lavori eseguiti. “Non solo – afferma Cardello – bisogna adesso adoperarsi per fare in modo che simili scenari drammatici non si ripetano più. La prossima settimana comincerà il nuovo anno scolastico e questo significherà maggior traffico e utenza in strada.

Ormai il periodo estivo è assolutamente alle spalle ed ora bisogna aspettarsi questo tipo di temporali improvvisi e violenti: è successo l’anno scorso, è successo due anni fa, succederà anche nei prossimi mesi. Ormai tutti hanno accortezza che la città subisce eccezionali ondate di maltempo che allagano le strade. Tutti, meno l’attuale amministrazione comunale che puntualmente si fa trovare impreparata.