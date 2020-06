Alitalia – Germanà (Nci): “Perché il governo blocca le tariffe agevolate per la Sicilia?”

“Alitalia ‘dimentica’ la Sicilia e crea gravi difficoltà di collegamento da e per l’Isola. La compagnia aerea ha cancellato per il mese di luglio voli quotidiani da Trapani Bigi verso Roma Fiumicino e Milano Linate nonostante i biglietti già venduti. Una scelta che penalizza fortemente la Sicilia, per la sua condizione insulare e per il sopraggiungere del periodo estivo, fondamentale per il turismo e quindi per l’economia siciliana.

E’ fondamentale che i voli aerei da e per la Sicilia siano sottoposti a tariffe agevolate, che, annunciate dal sottosegretario Cancellieri, sono tuttora bloccate con grave danno anche per il tessuto economico produttivo della Regione. Ho presentato un’interrogazione al ministro dei Trasporti Paola De Micheli per sapere le ragioni di questo blocco, quali siano le iniziative che il Governo voglia adottare per garantire a tutti gli utenti tariffe agevolate e se non sia necessario intervenire anche d’ intesa con la Regione Sicilia per adottare misure economiche in modo da sostenere le rotte aeree per e dalla Sicilia”.

Lo afferma in una nota il deputato di Noi con l’Italia Nino Germanà , componente della commissione Trasporti.Â