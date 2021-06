Alibrandi (Cisl Messina) – NemoSud, punto di riferimento d’eccellenza per i pazienti, operatori altamente specializzati

«Nemo sud Ăš un centro fondamentale per la comunitĂ messinese, per i cittadini, per i pazienti e per i lavoratori. Per questo la Cisl ha voluto partecipare alla manifestazione sit-in a sostegno della permanenza del Centro a Messina». A dirlo Ăš il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, questa mattina presente alla passeggiata a mare in occasione del sit-in a sostegno del Centro Nemo Sud. «È fondamentale – continua – trovare una soluzione definitiva e dare a questa struttura ulteriore slancio futuro.

C’ù bisogno di una casa per NemoSud per continuare ad essere punto di riferimento per tutti i pazienti che ne hanno di bisogno. Come Cisl siamo presenti oggi e vogliamo esserlo anche in futuro per sostenere la necessitĂ del mantenimento della struttura, della continuitĂ assistenziale ed occupazionale. Vanno garantire entrambe perchĂ© le professionalitĂ che operano all’interno di NemoSud sono di alto livello e Nemo Sud funziona se si vengono a creare tutte le condizioni che garantiscono tutto il sistema, compresi i lavoratori»