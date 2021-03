Alberto Firenze il nuovo commissario dell’Ufficio straordinario per l’Emergenza covid di Messina

Direttore F.F. Asp Bernardo Alagna: “Ora massima attenzione¬† alle varianti”.

Ufficio Covid 19 Messina, ex commissaria Furnari: “Un periodo intenso siamo riusciti a governare l’emergenza, rivoluzionando il sistema”.

Neo commissario Alberto Firenze: “Proseguiremo ottimo lavoro, presto vaccinazione di massa e molti pi√Ļ tamponi”.

Cambio di guardia all’Ufficio straordinario per l’Emergenza covid di Messina: il nuovo commissario √® Alberto Firenze che prende il posto di Maria Grazia Furnari, nominata dirigente del Servizio 4 Programmazione Ospedaliera dell‚ÄôAssessorato regionale alla Salute.

La Furnari lascia Messina dopo 70 giorni di intenso lavoro e notevoli risultati, alla scadenza naturale del suo mandato, terminato il 28 febbraio, per ricoprire un incarico importante e prestigioso a Palermo, affidatole dall’assessore Ruggero Razza.  Furnari è stata chiamata a gestire la programmazione regionale della rete ospedaliera: in questo ruolo potrà continuare a monitorare la gestione dell’emergenza, specialmente nelle tre Asp Metropolitane, dovendosi occupare peraltro dei posti letto e delle terapie intensive covid e non covid.

L’ufficio continuer√† ad operare, come da mandato dell‚Äôassessore come¬†struttura ‚Äúparallela‚ÄĚ,¬† assolvendo regolarmente ai compiti di¬†organizzazione, problem-solving, ascolto, consulenza e gestione¬†dell‚Äôemergenza coronavirus portati avanti in questi mesi dal Commissario, in perfetta sintonia con il direttore generale facente funzioni Bernardo¬†Alagna.

Ruggero Razza, nel manifestare grande compiacimento per il servizio reso¬†dalla Furnari nei settanta giorni trascorsi nel ruolo di commissaria, ha¬†puntualizzato che oggi, quella dello Stretto √® la provincia che registra la¬†minore percentuale di decessi rispetto ai contagiati in tutta la Sicilia, e presenta tra gli indici Rt pi√Ļ bassi d‚ÄôItalia. Razza ha inoltre assicurato¬†che le azioni intraprese e da intraprendere per fronteggiare l‚Äôemergenza¬†pandemica verranno portate a compimento sotto il coordinamento e il¬†monitoraggio attento dell‚ÄôAssessorato della Salute e con un nuovo¬†Commissario di imminente nomina.

I prossimi traguardi, per la gestione commissariale in continuit√† con¬†quanto realizzato finora, saranno l’entrata in funzione del centro hub¬†vaccinale dello Stretto presso la Fiera di Messina, l’avvio presso¬†l’ospedale Papardo del funzionamento della stazione biologia molecolare per¬†4.000 tamponi al giorno, il completamento dei reparti di terapia intensiva¬†e sub intensiva al Policlinico di Messina.

‚ÄúRingrazio – ha detto Furnari – prima di tutti l‚Äôassessore Razza per la¬†fiducia e l‚ÄôAssessorato della Salute per il nuovo prestigioso incarico che¬†mi consentir√† di rientrare a Palermo” e aggiunge, senza nascondere una¬†certa commozione : “Messina mi √® entrata nel cuore perch√© per sempre sar√†¬†legata al ricordo di una mia esperienza lavorativa straordinaria non solo¬†dal punto di vista dei risultati professionali , ma perch√© la squadra che¬†si √® formata intorno a me √® stata ricca di valori umani e solidali,¬†necessari quando si affrontano situazioni complesse, al cospetto della¬†sofferenza delle persone, come quella in cui viviamo‚ÄĚ.

‚ÄúAbbiamo cercato,¬† – ha detto ancora Furnari – attraverso un’accurata¬†pianificazione di valorizzare le risorse disponibili individuando soluzioni¬†ottimali creando squadre dedicate per risolvere diversi problemi,¬† dalle¬†condizioni delle Rsa, all’avvio della campagna vaccinale, alla tempistica¬†dei tamponi,¬† all‚Äôimplementazioni delle degenze disponibili, al¬†monitoraggio continuo dell’evoluzione della pandemia, ad un adeguato¬†contact tracing e aiuto psicologico agli utenti. Ringrazio tutto il mio¬†staff e tutto il team dell’Ufficio Covid, √® stato un periodo intenso ma¬†molto significativo, lo ricorder√≤ con affetto‚ÄĚ.

Il neo commissario Alberto Firenze, professionista dalla lunga esperienza¬†nel management sanitario, ha ringraziato la Furnari per il lavoro svolto e¬†si √® complimentato per gli ottimi risultati: ‚ÄúGrazie al suo impegno e alla¬†collaborazione del suo team e del management dell’Asp sono riusciti ad¬†intervenire¬† in modo celere¬† per valutare, verificare e risolvere i¬†problemi derivati dall‚Äôemergenza Covid 19.

Proseguiremo il lavoro avviato,¬†presto partiranno vaccinazioni pi√Ļ consistenti grazie all’adeguamento dei¬†padiglioni in Fiera, la collaborazione delle aziende sanitarie e dei medici¬†di famiglia. Inoltre, con l’innovativa macchina in arrivo che permette¬†l‚Äôesame di 4000 tamponi al giorno, cercheremo di essere ancora pi√Ļ veloci e¬†di monitorare al meglio l’evoluzione della pandemia. Ringrazio¬†l‚Äôassessorato regionale alla Salute per la nomina , si tratta di¬†un’importante sfida che cercher√≤ di assolvere con il massimo impegno con la¬†collaborazione dell’Asp di Messina e di tutto il team dell‚ÄôUfficio Cvid 19¬†di Messina‚ÄĚ.

Il direttore F.F. dell’Asp,¬†¬†Bernardo Alagna ha ringrazio la dott.ssa¬†Furnari per l’egregio lavoro svolto a Messina, e ha portato il saluto¬†dell‚ÄôAsp al neo commissario dottor Alberto Milazzo dandogli il benvenuto in¬†citt√† e¬† assicurandogli¬† massima collaborazione. Si √® poi soffermato sulle¬†varianti del Covid 19 spiegando: ‚ÄúStiamo monitorando la situazione in¬†provincia di Messina, ancora non possiamo confermare la presenza di¬†varianti, non avendo avuto i risultati dell’esame biomolecolare, comunque¬†ci faremo trovare pronti ad ogni evenienza e attiveremo i protocolli¬†previsti con la massima celerit√†‚ÄĚ.