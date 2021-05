Al via Unime Open Day 2021 Digital Edition, tre giorni dedicati all’orientamento

Nell’ambito delle azioni di orientamento “in ingresso”, si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.30,  “Unime Open Day 2021 Digital Edition”, la manifestazione prevede tre giornate di attività , a cui prenderanno parte i Dipartimenti Unime , le strutture e i Centri di Ateneo.

L’Università di Messina propone oggi un’ampia offerta formativa, con numerosi corsi di laurea, sia triennali che specialistici, in grado di intercettare e rispondere adeguatamente alle richieste del mondo del lavoro. L’Ateneo ù articolato in diversi poli, situati sia al centro che nelle periferie sud e nord della città .

Unime Open Day 2021 Digital Edition, giunto alla seconda edizione, promosso dal Centro Orientamento e Placement in collaborazione con i Dipartimenti universitari, sarà dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori ed a tutti coloro che sono interessati a ricevere informazioni per iscriversi nel nostro Ateneo.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà su Piattaforma TEAMS, verranno presentate, attraverso webinar, le novità , i programmi e gli sbocchi professionali offerti dagli oltre 90 corsi di laurea.

Le scuole che non avessero ancora aderito possono contattare, per maggiori informazioni, il personale dell’Unità operativa di Staff “Orientamento in entrata e in itinere” e l’Unità di Staff “Eventi e promozione” del Centro Orientamento e Placement: email orientamento@unime.it per ulteriori info www.unime.it.