Al via tre interventi contro l’erosione a San Giorgio e Capo Calavà

Tre interventi di messa in sicurezza della costa saranno avviati a breve nei tratti di San Giorgio e Capo Calavà, a seguito dei danni provocati dalle mareggiate del novembre 2022. Le opere, finanziate dalla Protezione civile regionale, ammontano complessivamente a 1 milione e 350 mila euro e sono finalizzate alla tutela del territorio e delle infrastrutture, oltre che al contenimento del fenomeno erosivo.

A San Giorgio, è previsto il completamento della riparazione e rifioritura delle scogliere poste a protezione dell’impianto di sollevamento dei reflui. L’intervento, del valore di 500 mila euro, è stato affidato alla Cosmak Srl di San Piero Patti. Secondo quanto previsto, l’opera garantirà il corretto funzionamento del sistema fognario locale e contribuirà alla salvaguardia di un tratto di costa rilevante per l’attività turistica e la balneazione.

Nel tratto di Capo Calavà sono previsti due distinti interventi. Il primo, affidato alla Aveni Srl di Barcellona Pozzo di Gotto, prevede la rifioritura delle barriere frangiflutti già esistenti, a tutela della sede stradale e degli impianti. Il valore dell’appalto è pari a 250 mila euro. L’intervento comprende anche il potenziamento della scogliera con l’utilizzo di massi di terza categoria per incrementarne la capacità protettiva.

Il secondo progetto a Capo Calavà, dal valore di 600 mila euro, è stato assegnato alla Intercontinentale Servizio Igiene Srl di Messina e contempla la costruzione di una paratia e di una mantellata con funzione di contenimento e difesa per le abitazioni e le infrastrutture costiere esposte.

