Al via lavori ampliamento e ristrutturazione pronto soccorso ospedale Sant’Agata Militello

Alagna: “Opera fondamentale per territorio”.

“Siamo molti soddisfatti per l’avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso dell’ospedale di S.Agata di Militello, si tratta di una di quelle opere fondamentali per il territorio per garantire migliori livelli di assistenza nell’emergenza urgenza. Da qui a sei mesi prenderanno il via in tutti gli ospedali dell’Asp della provincia lavori urgenti con i quali vogliamo garantire ai cittadini strutture più efficienti e funzionali e servizi sempre più all’avanguardia”.

Lo ha detto in una nota il direttore generale ff. dell’Asp di Messina Bernardo Alagna commentando l’avvio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Questa mattina alla presenza dei progettisti e dei tecnici della ditta Chiofalo Group srl di San Filippo del Mela, che si era aggiudicata l’appalto, sono state consegnate le aree per le opere che dovranno concludersi nei prossimi 6 mesi.

Presenti il direttore sanitario dell’ospedale Nino Giallanza, il responsabile del pronto soccorso Aldo Aliizzi e per l’Asp Giancarlo Quattrone, direttore coordinamento staff della direzione. Il progetto a cura di un raggruppamento composto da Promedia srl e dall’architetto santagatese Giuseppe Marotta prevede la ristrutturazione del pronto soccorso, l’ampliamento della camera calda e la ristrutturazione di una zona dedicata alle malattie infettive.